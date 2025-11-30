Lukaku pronto per il rientro il Napoli ha bisogno di lui

Forzazzurri.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante belga pronto a rientrare agli ordini di mister Conte. Tutto pronto per il rientro in campo di Romelu Lukaku. L’attaccante azzurro ha recuperato dall’infortunio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku pronto per il rientro, il Napoli ha bisogno di lui

