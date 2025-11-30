Luis Henrique ultima chiamata per l’occasione da non sprecare a Pisa! La situazione del brasiliano

Inter News 24 Luis Henrique, la situazione aggiornata dell’esterno brasiliano in vista della partita di campionato contro i toscani! Le ultime sulla prossima sfida. L’Inter si prepara alla trasferta di Pisa con una possibile novità sulla fascia destra. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, potrebbe essere Luis Henrique a ricevere l’opportunità di scendere in campo dal primo minuto contro la squadra di Gilardino. A causa dell’assenza di Dumfries, che è atteso al rientro per la sfida contro il Liverpool del 9 dicembre, e con Darmian ancora alle prese con problemi fisici, Chivu ha impiegato nelle ultime gare Carlos Augusto sulla fascia destra, ma l’ex difensore del Flamengo ha mostrato delle difficoltà, non riuscendo a convincere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique, ultima chiamata per l’occasione da non sprecare a Pisa! La situazione del brasiliano

