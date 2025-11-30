Luis Henrique Inter il brasiliano all’ultimatum contro il Pisa | il suo futuro è un rebus ma…
Inter News 24 Luis Henrique Inter, il brasiliano all’ultimatum contro il Pisa: il suo futuro è un rebus ma. Occhio a cosa potrebbe succedere. L’ultimo treno per salvare la stagione, e forse la carriera in nerazzurro, potrebbe passare proprio dalla fermata di Pisa. Nel pomeriggio dell’Arena Garibaldi, l’Inter cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive, ma gli occhi della critica saranno puntati soprattutto su Luis Henrique. L’esterno offensivo brasiliano, sbarcato a Milano in estate dall’Olympique Marsiglia con grandi aspettative, potrebbe tornare dal primo minuto nel match di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
