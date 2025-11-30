Luis Henrique | a Pisa è il momento del dentro o fuori

Luis Henrique. L’ Inter si prepara alla sfida con il Pisa con un piccolo ma significativo rebus da risolvere: chi giocherà sulla fascia destra? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luis Henrique potrebbe avere finalmente l’occasione di dimostrare tutto il suo valore. Il brasiliano, arrivato quest’estate dal Marsiglia per 23 milioni più due di bonus, finora non è riuscito a replicare le gesta che avevano stregato i dirigenti nerazzurri. Ora però il momento del dentro o fuori sembra essere arrivato. Il quotidiano sottolinea come i primi mesi di Henrique in nerazzurro siano stati altalenanti: nonostante la qualità individuale, la continuità è mancata e Chivu ha preferito altre soluzioni sulla destra, come l’adattamento di Carlos Augusto, abituato a giocare a sinistra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it