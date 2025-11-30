Luis Henrique | a Pisa è il momento del dentro o fuori

Ilnerazzurro.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Henrique. L’ Inter si prepara alla sfida con il Pisa con un piccolo ma significativo rebus da risolvere: chi giocherà sulla fascia destra? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luis Henrique potrebbe avere finalmente l’occasione di dimostrare tutto il suo valore. Il brasiliano, arrivato quest’estate dal Marsiglia per 23 milioni più due di bonus, finora non è riuscito a replicare le gesta che avevano stregato i dirigenti nerazzurri. Ora però il momento del dentro o fuori sembra essere arrivato. Il quotidiano sottolinea come i primi mesi di Henrique in nerazzurro siano stati altalenanti: nonostante la qualità individuale, la continuità è mancata e Chivu ha preferito altre soluzioni sulla destra, come l’adattamento di Carlos Augusto, abituato a giocare a sinistra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

luis henrique pisa 232Luis Henrique, ora o mai più: a Pisa grande occasione per il brasiliano - Il focus sul laterale brasiliano per la gara di questo pomeriggio che potrebbe vederlo protagonista Luis Henrique ... Scrive msn.com

luis henrique pisa 232FCIN1908 – Pisa-Inter, la formazione scelta da Chivu: gioca Luis Henrique! E in difesa… - it, Chivu ha sciolto i due dubbi che c'erano alla vigilia: ecco la formazione dell'Inter contro il Pisa ... Lo riporta msn.com

luis henrique pisa 232Pisa-Inter, dal portiere a Luis Henrique e Lautaro: novità per Chivu - L'Inter si prepara per la sfida della 13^ giornata in casa del Pisa. Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Luis Henrique Pisa 232