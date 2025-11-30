Luci d' Artista boom di presenze a Salerno | traffico e parcheggi pieni

Salernotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boom di presenze anche in questa domenica a Salerno, per Luci d'Artista. Particolarmente trafficata, via Porto. Pieni sin dal primo pomeriggio, i parcheggi interrati di piazza della Libertá. Notevole anche l'affluenza per Panettone d'Artista, iniziativa che sta entusiasmando i golosi presso la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

luci d artista boomSalerno, le luci riaccendono la città dopo la partenza a rilento: «Più eventi nei mesi morti» - Dopo una partenza in sordina, che certamente non è stata agevolata dalle condizioni meteo, operatori commerciali ... ilmattino.it scrive

Luci (spente) d’Artista, Cammarota: valutare azione risarcimento - brancolano nel buio, ed è necessari ... Lo riporta gazzettadisalerno.it

luci d artista boomSalerno, lo spettacolo delle “Luci d’Artista” - Nelle strade e nelle piazze di Salerno tornano a splendere le celebri installazioni luminose ispirate a miti e ... Si legge su napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Luci D Artista Boom