Lucchese una vittoria pesante I rossoneri battono 6-1 il Cenaia e conquistano la vetta

Lucca, 30 novembre 2025 – La Lucchese conquista i tre punti e volta in testa alla classifica davanti allo Zenith Prato che ha perso in casa del Belvedere. I rossoneri sbloccano il match al 15' con un tiro sul secondo palo di Del Rosso, che costringe Bettarini a smanacciare, ma la palla rimane lì dove arriva Caggianese, che da solo mette la palla in rete con un colpo di testa. Il raddoppio arriva al 34'. Caggianese batte dalla destra un calcio d'angolo con la palla che arriva sul secondo palo, dove Piazze di destro in semirovesciata centra l'angolo della porta difesa da Bettarini. Il primo tempo termina con la Lucchese in doppio vantaggio, che è riuscita a gestire bene il match.

