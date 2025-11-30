T HE ENCAMPMENTS – GLI ACCAMPAMENTI Genere: documentario??? Regia: Kei Pritsker e Michael Tworkman Cosa resta di Gaza: la devastazione nelle riprese aeree durante la tregua X Leggi anche › “La voce di Hind Rajab”: la recensione di Paolo Mereghetti . La rivolta della Columbia University (che portò all’arresto del leader Mahmoud Khalil) e la nascita dell’accampamento del titolo (nella tradizione della lotta contro la guerra in Vietnam negli anni ’60), la pressione cui viene sottoposto il rettore, la violenza contro gli studenti, la mutazione genetica del linguaggio (vietate “Palestina” e “Palestinesi”, solo “Hamas” è parola ammessa, rivela un whistleblower): la storia nel suo farsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’orrore di Gaza visto attraverso la lente della protesta nei campus americani