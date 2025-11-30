Se non fosse stato per l'intervento salvifico di un passante prima e del fidanzato poi, forse questa storia avrebbe avuto un epilogo tragico. Perché quando la vittima, una 23enne residente a Bergamo, si è ritrovata con le spalle al muro dietro un portone e una bottiglia di vetro puntata contro il viso ha temuto il peggio. L'aggressore, Md (le iniziali del nome), cittadino bengalese di 27 anni, era stato processato due ore per furto e rapina. Ora si trova in carcere con l'accusa di violenza privata e lesioni aggravate. Le molestie sul bus. L'incubo per questa giovane donna, anche lei di origini bengalesi, inizia in un tranquillo pomeriggio feriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'orrore del bengalese: pedina e picchia una sconosciuta. Due ore prima era stato processato per furto