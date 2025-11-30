L' oroscopo di oggi - domenica 30 novembre

? Ariete. Oggi caro Ariete, la tua energia è inarrestabile: ti sentì pronto ad affrontare sfide e a prendere decisioni importanti. Sul lavoro, è il momento giusto per dare una spinta a progetti rimasti in sospeso: le idee sono chiare e la determinazione ti aiuta a convincere gli altri del tuo punto di vista. In amore, le coppie vivranno un’intensa complicità, fatta di gesti piccoli ma significativi, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che accende la curiosità e stimola la mente. Fai attenzione però a non lasciarti trasportare dall’impulsività: qualche passo indietro e un po’ di riflessione possono evitare fraintendimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

