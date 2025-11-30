L’oroscopo di domani 1 dicembre 2025 | le previsioni e il segno fortunato del giorno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Panorama celeste e transiti astrali generali. Domani la Luna passerà dal segno dell’Ariete a quello del Toro nel corso della serata, un transito che invita a portare stabilità, concretezza e attenzione alle cose pratiche. Il cielo segnala una fase di primo quarto lunare, che favorisce slancio e azione, ma richiede di dosare bene iniziative e riflessioni. Inoltre, il contesto astrologico generale evidenzia per questo periodo un invito a mettere ordine nelle priorità, strutturare progetti a medio termine, riflettere e consolidare, più che lanciarsi in grandi novità. Ariete. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
