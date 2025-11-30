L’Oroscopo dell’Ortica 1–7 dicembre 2025

“Dicembre, mese di lucine e illusioni” Benvenuti all’oroscopo dell’1–7 dicembre di L’Ortica, quello che non vi accarezza l’anima: ve la pizzica. Mentre il mondo si prepara alla stagione delle finzioni natalizie — sorrisi forzati, parenti ingombranti, regali sbagliati — le stelle osservano tutto dall’alto, bevendo un bicchiere di cinismo cosmico e chiedendosi come riusciate, ogni anno, a ripetere gli stessi errori con tale zelo. Questo è il periodo in cui l’umanità si divide in due categorie: chi è già stanco e chi è stanco da ottobre. Nel dubbio, noi vi offriamo una lettura astrale che non consola, non illude e soprattutto non risparmia Ariete. 🔗 Leggi su Lortica.it

