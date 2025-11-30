L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025 | Sagittario e Ariete al centro della scena

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'oroscopo della settimana dall'1 al 7 dicembre 2025, Venere entra in Sagittario portando slanci nei rapporti e la Luna Piena in Gemelli mette in luce chiarimenti e decisioni da prendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217oroscopo Settimana Dall82171 7