Lorenzo Musetti unico top-10 col rovescio a una mano | un colpo in via d’estinzione

30 nov 2025

Un colpo in via d’estinzione. Lorenzo Musetti chiude il 2025 da n.8 del ranking ed è l’unico top-10 col rovescio a una mano. Un dato che può inorgoglire il tennista toscano, dotato di una manualità fuori dal comune, in un tennis moderno che tende a favorire in maniera chiara i bimani in merito a quel fondamentale. Non è un caso che nel gruppo dei migliori 100 giocatori del mondo, solo sette eseguano questo colpo nel modo descritto. Il riferimento è a Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Daniel Altmaier, Giovanni Mpetshi Perricard e Aleksander Kovacevic. Uno svantaggio soprattutto per alcune situazione di gioco fondamentali, come la risposta a servizi molto potenti e la copertura del campo, che con le due mani è decisamente più agevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

