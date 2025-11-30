Lorenzo Musetti è papà per la seconda volta Benvenuto Leandro | L’amore si moltiplica

Carrara, 30 novembre 2025 – Lorenzo Musetti è di nuovo papà. Il tennista carrarino, testa di serie numero 8 della classifica Atp, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la nascita del suo secondogenito Leandro. “L’amore si moltiplica”, ha scritto Musetti, pubblicando una foto in bianco e nero che lo ritrae insieme al piccolo e alla compagna Veronica Confalonieri. ALESDIMARCO Come si chiamano i figli di Lorenzo Musetti. Il nome scelto per il secondo figlio, come detto, è Leandro. La coppia aveva avuto un altro bambino lo scorso anno, Ludovico. Musetti ha da poco concluso una stagione eccezionale, che lo ha visto giocare gare importanti anche nei tornei dello Slam. 🔗 Leggi su Lanazione.it

