L' omicidio senza un perché del guru coreano che guariva i palermitani | mistero lungo quasi 40 anni

Palermotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portone, quindici passi, dodici gradini, tre colpi di pistola. A distanza di quasi 40 anni, la morte di Park Chun Ung, “guaritore” assai noto a Palermo, è ancora un omicidio irrisolto. La vicenda è quella che riguarda il professionista sudcoreano esperto in agopuntura ucciso in via Petrarca la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

