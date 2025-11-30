OLIMPIA TEODORA 3 LASERSOFT RICCIONE 1 (25-16, 26-24, 23-25, 25-10) OLIMPIA: Poggi 1, Marchesano 11, Monaco 6, Boninsegna 18, Fabbri 14, Casini 21, Franzoso (L); Bendoni, Ratti 1, Manghi. NE: Cangini, Piani. All. Rizzi. RICCIONE: Merli 2, Spadoni 2, Montesi 2, Castellucci 11, Calvelli 4, Gabellini 7, Marchi (L); Tallevi 13, Camerini 1, Carciani, Ricci. All. Piraccini. Una versione dell’Olimpia meno convinta e aggressiva è comunque sufficiente per conquistare i tre punti contro la Lasersoft e mantenere la vetta della classifica del girone. Il derby sembrava chiuso nel pronostico ma l’orgogliosa formazione riccionese ha fatto di tutto, nei set centrali, per tenerlo vivo, pur risultando molto fallosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Olimpia Teodora doma Riccione. La vetta resta giallorossa