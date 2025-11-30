L' Offella d’Oro® il dolce di Natale dall' antica storia e bontà

A Bovolone, nel cuore della pianura veronese, c’è un dolce che annuncia il Natale prima di ogni altro: l’Offella d’Oro® della Rinomata Offelleria Perbellini. Soffice e profumata con una storia lunga come quella dei maestri pasticceri della famiglia che l'ha inventata.Tutto inizia nel 1891, quando. 🔗 Leggi su Veronasera.it

