Lo zecchino d oro 2025 vittoria di ci pensa il vento scopri il significato e gli altri premi
La finale di Lo Zecchino d’Oro 2025 si è svolta domenica 30 novembre, trasmessa in diretta su Rai 1. La manifestazione ha incoronato come vincitore il brano “Ci pensa il vento”, interpretato dalla giovane artista Emma Dakoli. La premiazione è stata guidata da Carlo Conti. In questo articolo, si approfondiscono le tappe principali della kermesse, il significato del brano vincitore, oltre ai risultati della classifica e ai premi assegnati. lo zecchino d’oro 2025: il brano vincitore e il suo significato. “Ci pensa il vento” è il brano che ha conquistato la vittoria nel concorso musicale per bambini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
La seconda semifinale di #Zecchino2025 si è chiusa con la vittoria parziale di “Boomer boom boom” ” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Marco Iardella) cantata da Ana Estela, 9 anni, di Nerviano (MI) e Gioele, 5 anni, di Bascapè (PV) , il brano che si - facebook.com Vai su Facebook
Zecchino d’Oro 2025, vince la canzone ‘Ci pensa il vento’. Applausi per Emma Dakoli - Solidarietà protagonista in trasmissione: raccolte decine di migliaia di pasti per chi è in difficoltà ... Lo riporta msn.com
Lo Zecchino d’Oro 2025, la vittoria va a Ci pensa il vento: chi è, significato brano, gli altri premi - Al secondo posto c'è la hit Tu puoi essere mentre al terzo presenzia Disco. Da maridacaterini.it
'Ci pensa il vento' vince la 68/a edizione dello Zecchino d'Oro - musica di Lodovico Saccol) cantata da Emma, 9 anni, di Monza, ha vinto la 68/a edizione dello Zecchino d'Oro, la tradizionale ra ... Secondo ansa.it