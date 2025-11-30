Lo strano caso della via di Como che non esiste nello stradario | Così resto penalizzata senza permesso e senza parcheggio

Da sei anni vive in zona stadio. Da cinque usufruisce regolarmente del permesso residenti. Ma quest’anno, con il nuovo regolamento entrato in vigore il 15 novembre, scopre che per il Comune di Como la sua via non esiste.È la storia di Sofia Schiaffino, residente in via Agostino dell’Orto, strada. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

[Anni70-Serie tv]-Sabato 17/05/75 alle 22.30 sul Secondo, per il ciclo: "Storie in una stanza", va in onda: "Lo strano caso di via dell'Angeletto", 4° episodio del breve ciclo. Erano originali televisivi con diversi registi, che avevano in comune la particolarità di svol - facebook.com Vai su Facebook

Lo strano caso di #Mariani: sarà l'arbitro di Psg-Bayern dopo lo stop per #NapoliInter Vai su X

Lo strano caso della via di Como che non esiste nello stradario: “Così resto penalizzata, senza permesso e senza parcheggio” - È la storia di Sofia Schiaffino, residente in via Agostino dell’Orto, strada pedonale del settore 11, che si è ritrovata la dicitura “ASA non trovata” sul portale Csu e – a un mese dalla scadenza del ... Segnala quicomo.it

Lo strano caso di via San Pietro. Sfiorati dai grandi flussi turistici - Le osservazioni dei commercianti: "Servirebbero maggiore illuminazione e più pulizia in strada". Si legge su lanazione.it