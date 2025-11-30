Lo storico Albergo Italia festeggia i 25 anni con la famiglia Montebovi
Piccolo ma grande traguardo per lo storico Albergo Italia della città ducale: nei giorni scorsi l’attività ha festeggiato infatti i 25 anni della attuale gestione. Un piccolo lasso di tempo, se si considera che parliamo dell’hotel più antico della città, ma un importante anniversario per la gestione Montebovi. Tutti i dipendenti che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla lunga storia dell’hotel si sono ritrovati al ristorante Portanova di Urbino per celebrare il quarto di secolo da quando la guida dell’Albergo Italia è stata assunta da Maddalena Montebovi. L’Italia, che vanta una storia secolare con varie gestioni, ha ospitato nel tempo numerose personalità di rilievo, tra cui il rettore dell’Università di Urbino, Carlo Bo, e molti altri ospiti illustri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
