Pesaro, 30 novembre 2025 – Ma alla fine perché Francesca Frenquellucci si è dimessa? È andata così: la chat del capogruppo Lorenzo Lugli (quella della "porcata" riferita alla rivoluzione sulla raccolta dei rifiuti, di cui parliamo a pagina 2) esce sul Carlino martedì e fa perdere le staffe al sindaco Andrea Biancani. Il quale nello stesso giorno, in giunta, si sfoga clamorosamente, accusando l’assessora Frenquellucci per le parole del capogruppo del suo partito. Lei tiene botta perché non è la prima volta, ma si rende conto che dietro quella chat di Lugli c’è altro: insomma, si ritrova accusata dal sindaco per colpa di un consigliere del suo partito il quale – ricostruisce lei – ha altri obiettivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sfogo del sindaco Biancani in giunta: "Vi mando tutti a casa e chiamo tutti tecnici"