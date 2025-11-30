Lo schiaffo | la recensione del film di Frédéric Hambalek

L O SCHIAFFO Genere: commedia, psicologico??? Regia: Frédéric Hambalek. Con Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler “Natale senza Babbo”: se lui è in crisi, lo salvano le donne (e la Befana). Alessandro Gassman racconta il film X Leggi anche › “Giovani madri”: la recensione del film dei fratelli Dardenne Quasi certamente ispirato da Ciò che sapeva Maisie di Henry James, (dove il romanziere adottava il punto di vista di una figlia unica per portare allo scoperto le miserie dei genitori divorziati), Lo schiaffo di Hambalek presentato all’ultima Berlinale, adotta una premessa fantastica ( uno schiaffo ricevuto da un’amica rende telepatica la giovane protagonista) per raggiungere lo stesso scopo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

