Livorno mercatino di Natale in via Ricasoli | bancarelle in strada dal 6 al 24 dicembre
Livorno aggiunge un altro tassello agli eventi natalizi. Dopo il Villaggio in villa Fabbricotti, le aperture straordinarie del Mercato Centrale e l'evento in Fortezza Nuova, ecco il Mercatino in via Ricasoli organizzato da Confcommercio Livorno in collaborazione con i commercianti della zona e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
