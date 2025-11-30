Livorno le parole di mister Venturato post Gubbio | Risultato giusto punto importante

Livorno, 30 novembre 2025 - Livorno può tornare a respirare, allungando a tre la sua personale striscia di risultati positivi. La squadra di mister Venturato è infatti uscita a testa alta dal Barbetti di Gubbio grazie ad un buon pareggio a reti bianche e qualche rammarico per il primo tempo, che aveva visto finalmente gli amaranto esprimersi al meglio. In ogni caso quella con gli umbri è stata una partita dai toni positivi, alle mancanze dell'attacco ha infatti sopperito la solidità della difesa permettendo a mister Venturato di collezionare il terzo risultato utile consecutivo dal suo arrivo in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Livorno, le parole di mister Venturato post Gubbio: "Risultato giusto, punto importante"

