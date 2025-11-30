Liverpool ritrova la vittoria | 0-2 al West Ham Isak è resuscitato e ha segnato il primo gol è costato 140 milioni

Il Liverpool torna alla vittoria sul campo del West Ham, ma non senza difficoltà. I Reds vincono 0-2 grazie ai gol nel secondo tempo di Aleksander Isak e Cody Gakpo, interrompendo un digiuno di quasi un mese dall’ultimo successo in tutte le competizioni. La squadra guidata da Slot, priva di Salah in campo per scelta tecnica, sale momentaneamente a meno due dalla zona Champions League, dimostrando comunque segnali di ripresa. Aleksander Isak, arrivato a Liverpool per circa 140 milioni di euro, ha finalmente trovato la sua prima gioia in campionato, dopo un avvio difficile tra infortuni e prestazioni deludenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

