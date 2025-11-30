LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | vincono Sundling e Amundsen! Bella Italia tra gli uomini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: VINCE SUNDLING! Seconda la statunitense Diggins, terza Heidi Weng, poi Karlsson, Andeon, Simpson e Sanness 12.34: Diggins, c’è, attacca Sundling 12.33: Risale Diggins, tre svedesi davanti 12.32: Sarà volata a sette. Occhio a Sundling, fortissima nello sprint finale 12.32. Ultimo km, ultima salita, sono sempre in sette davanti! 12.31: Karlsson continua a spingere in salita ma nessuna si stacca 12.30: Velocità ridotta quando mancano 2 km al traguardo, ci si prepara per lo sprint finale 12.28: Il forcing di Karlsson ma le altre battistrada per ora resistono 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: vincono Sundling e Amundsen! Bella Italia tra gli uomini - Seconda la statunitense Diggins, terza Heidi Weng, poi Karlsson, Andersson, Simpson e ... Lo riporta oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start tl Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Tempo di 20 km a tecnica libera in quel di Ruka per chiudere la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Come scrive oasport.it
SCI DI FONDO/ Splendido ottavo posto per Martino Carollo nella 20 chilometri di Ruka - Gara entusiasmante per l'Italia nella 20 km mass start in tecnica libera di Ruka, che ha visto il successo di uno dei favoriti, Harald Oestberg Amundsen, ma solo dopo una grande rimonta nell’ultimo ... targatocn.it scrive