LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | vincono Sundling e Amundsen! Bella Italia tra gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: VINCE SUNDLING! Seconda la statunitense Diggins, terza Heidi Weng, poi Karlsson, Andeon, Simpson e Sanness 12.34: Diggins, c’è, attacca Sundling 12.33: Risale Diggins, tre svedesi davanti 12.32: Sarà volata a sette. Occhio a Sundling, fortissima nello sprint finale 12.32. Ultimo km, ultima salita, sono sempre in sette davanti! 12.31: Karlsson continua a spingere in salita ma nessuna si stacca 12.30: Velocità ridotta quando mancano 2 km al traguardo, ci si prepara per lo sprint finale 12.28: Il forcing di Karlsson ma le altre battistrada per ora resistono 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

