LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | sarà ancora dominio norvegese? Pellegrino a caccia della condizione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Qualche francese, dopo la deludente sprint di ieri, gli svedesi, apparsi in buona condizione, i padroni di casa finlandesi e l’austriaco Vermeulen potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni che contano ma strappare un posto sul podio alla Norvegia sarà molto complicato. 9.49: La vittoria dovrebbe essere un affare tra norvegesi, con Krueger, Ree, Nyenget, Stenshagen, Amundsen che sono tutti candidati al successo. 9.46: Sul fronte maschile, invece, Johannes Høsflot Klæbo, dopo il secondo posto nella 10 km a tecnica classica, ieri ha dominato la sprint e oggi vorrà puntare dritto al podio per confermare la sua supremazia a livello nazionale e assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
bellissimo giro fatto in mountain bike ma su fondo perfetto anche per la gravel...nella bellezza ipnotica del parco nazionale delle foreste casentinesi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: azzurri per salire di colpi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 20 km a tecnica libera maschile e ... Riporta oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Tempo di 20 km a tecnica libera in quel di Ruka per chiudere la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Si legge su oasport.it