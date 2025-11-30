CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Qualche francese, dopo la deludente sprint di ieri, gli svedesi, apparsi in buona condizione, i padroni di casa finlandesi e l’austriaco Vermeulen potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni che contano ma strappare un posto sul podio alla Norvegia sarà molto complicato. 9.49: La vittoria dovrebbe essere un affare tra norvegesi, con Krueger, Ree, Nyenget, Stenshagen, Amundsen che sono tutti candidati al successo. 9.46: Sul fronte maschile, invece, Johannes Høsflot Klæbo, dopo il secondo posto nella 10 km a tecnica classica, ieri ha dominato la sprint e oggi vorrà puntare dritto al podio per confermare la sua supremazia a livello nazionale e assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: sarà ancora dominio norvegese? Pellegrino a caccia della condizione