LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | rimonta vincente di Amundsen! Che bella Italia tra gli uomini! Alle 11.45 le donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52. per il momento è tutto, appuntamento alle 11.45 per la gara femminile, a più tardi e buona giornata! 10.49: Primo posto per il più atteso, il norvegese Amundsen che completa la tripletta di vittorie norbegesi, Nyenget venerdì, Klaebo ieri e Amundsen oggi, secondo posto per Hedegart, l’ex biathleta che mette così sul tavolo il suo biglietto da visita e terzo posto per un pimpante Anger che è stato ripagato per l’azione intentata con Vermeulen, quarto, a metà gara. Quinto posto per Nyenget che si conferma MVP di questa tre giorni. A completare la top 10 Desloges, Stenshagen, Carollo, Ketterson e Barp. 🔗 Leggi su Oasport.it

