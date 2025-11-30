CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07: Al km 9.1 Sundling, Andeon, H. Weng e Karlsson, Simpson, Diggins, Sanness, a 20? Ilar, a 40? Drivenes, Ribom,, Slind, Kaelin, Steward, Niskanen, Fink, Dahlqvist, Sauerbrey, Fosnaes, Claudel, Hoffmann, Parmnmakoski. Gismondi 28ma a 1’22” 12.05: Al secondo passaggio, km 8, sono 7 in testa: Sundling, Andeon, H. Weng e Karlsson, Simpson, Diggins, Sanness, a 8? Ilar, a 24? Slind, Driveness e Niskanen 12.01: Al km 6.8 Sundling si porta sulle code di Andeon, H. Weng e Karlsson, a 8? Simpson, Diggins, Ilar, Sanness, a 17? Slind, a 34? Gismondi, 24ma 11.59;: Andeon, Karlsson e H. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: forcing svedese tra le donne! Bella Italia tra gli uomini