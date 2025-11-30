LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | forcing svedese tra le donne! Bella Italia tra gli uomini

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07: Al km 9.1 Sundling, Andeon, H. Weng e Karlsson, Simpson, Diggins, Sanness, a 20? Ilar, a 40? Drivenes, Ribom,, Slind, Kaelin, Steward, Niskanen, Fink, Dahlqvist, Sauerbrey, Fosnaes, Claudel, Hoffmann, Parmnmakoski. Gismondi 28ma a 1’22” 12.05: Al secondo passaggio, km 8, sono 7 in testa: Sundling, Andeon, H. Weng e Karlsson, Simpson, Diggins, Sanness, a 8? Ilar, a 24? Slind, Driveness e Niskanen 12.01: Al km 6.8 Sundling si porta sulle code di Andeon, H. Weng e Karlsson, a 8? Simpson, Diggins, Ilar, Sanness, a 17? Slind, a 34? Gismondi, 24ma 11.59;: Andeon, Karlsson e H. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci di fondo 20 km tl mass start ruka 2025 in diretta forcing svedese tra le donne bella italia tra gli uomini

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: forcing svedese tra le donne! Bella Italia tra gli uomini

Approfondisci con queste news

live sci fondo 20LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: bella Italia tra gli uomini, vince Amundsen! Alle 11.45 le donne - Weng davanti, a 10" Diggins, Simpson, Ilar e Slind, Gismondi resta staccata ... Segnala oasport.it

live sci fondo 20A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start tl Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Tempo di 20 km a tecnica libera in quel di Ruka per chiudere la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. oasport.it scrive

live sci fondo 20SCI DI FONDO/ Splendido ottavo posto per Martino Carollo nella 20 chilometri di Ruka - Gara entusiasmante per l'Italia nella 20 km mass start in tecnica libera di Ruka, che ha visto il successo di uno dei favoriti, Harald Oestberg Amundsen, ma solo dopo una grande rimonta nell’ultimo ... targatocn.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Fondo 20