LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | forcing svedese tra le donne! Bella Italia tra gli uomini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07: Al km 9.1 Sundling, Andeon, H. Weng e Karlsson, Simpson, Diggins, Sanness, a 20? Ilar, a 40? Drivenes, Ribom,, Slind, Kaelin, Steward, Niskanen, Fink, Dahlqvist, Sauerbrey, Fosnaes, Claudel, Hoffmann, Parmnmakoski. Gismondi 28ma a 1’22” 12.05: Al secondo passaggio, km 8, sono 7 in testa: Sundling, Andeon, H. Weng e Karlsson, Simpson, Diggins, Sanness, a 8? Ilar, a 24? Slind, Driveness e Niskanen 12.01: Al km 6.8 Sundling si porta sulle code di Andeon, H. Weng e Karlsson, a 8? Simpson, Diggins, Ilar, Sanness, a 17? Slind, a 34? Gismondi, 24ma 11.59;: Andeon, Karlsson e H. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
bellissimo giro fatto in mountain bike ma su fondo perfetto anche per la gravel...nella bellezza ipnotica del parco nazionale delle foreste casentinesi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: bella Italia tra gli uomini, vince Amundsen! Alle 11.45 le donne - Weng davanti, a 10" Diggins, Simpson, Ilar e Slind, Gismondi resta staccata ... Segnala oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start tl Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Tempo di 20 km a tecnica libera in quel di Ruka per chiudere la prima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. oasport.it scrive
SCI DI FONDO/ Splendido ottavo posto per Martino Carollo nella 20 chilometri di Ruka - Gara entusiasmante per l'Italia nella 20 km mass start in tecnica libera di Ruka, che ha visto il successo di uno dei favoriti, Harald Oestberg Amundsen, ma solo dopo una grande rimonta nell’ultimo ... targatocn.it scrive