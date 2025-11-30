LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | forcing norvegese Barp e Pellegrino fra i migliori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19. Al secondo passaggio allo stadio, km 8 Anger, Nyenget, Schumacher, Lapalus davanti. Barp risale al 10mo posto, Graz è 14mo 10.16: Anche Daprà e Ventura si agganciano al gruppo di testa che ora è più numeroso 10.15. Al km 7.8 Anger, Vermeulen, Nyenget e Deslonges nelle prime posizioni. Barp 14mo, Graz 15mo, Pellegrino 21mo, Carollo 23mo 10.12: Rallentamento davanti, si ricompatta il gruppo di testa con una quarantina di elementi e 4 azzurri. Il più pimpante degli italiani sembra Barp 10.11: Stenshagen prende il comando delle operazioni al km 5.1, Pellegrino resta un po’ indietro nel gruppo dopo la salita 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
