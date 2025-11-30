LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | bella Italia tra gli uomini vince Amundsen! Alle 11.45 le donne
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36: Tra le novità più intriganti del week end al femminile c’è il successo della Norvegia nella sprint, con le svedesi dominatrici delle ultime stagioni, non solo a Ruka, tutte alle spalle della norvegese. 11.33. Dopo la bella prova degli italiani, 3 nei primi 11 e 4 nei primi 25, nella gara maschile, alle 11.45 prende il via la 20 km mass start a tecnica libera femminile con solo due italiane al via ma che possono cercare un buon risultato, Maria Gismondi e Anna Comarella 11.30: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 20 km a tecnica libera maschile e femminile con la formula della mass start in programma a Ruka (Finlandia), terzo appuntamento per la Coppa del Mondo 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
