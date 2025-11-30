LIVE Sci di fondo 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA | Anger e Vermeulen in fuga Barp protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37: Amundsen e Barp stanno alzando il ritmo all’inseguimento della coppia di testa. Distacco di 9? 10.36: Vermeulen e Anger in testa all’ultimo passaggio allo stadio 816 km), a 13? Barp, Amundsen, Klaebo, Graz è 15moi, Carollo 17mo e Pellegrino 21mo tutti nel gruppo 10.33: Aumenta il vantaggio del duo di testa, 12? al momento. Barp e Graz nelle prime posizioni del gruppo inseguitore 10.33: Si muove Klaebo tra gli inseguitori 10.31: Barp in testa al gruppo inseguitor, davvero brillante l’azzurro 10.30. Si stacca Lapalus in salita. Al km 13,.1 restano Anger e Vermeulen davanti, a 10? un gruppetto di una trentina di atleti, ricompattato con i 4 azzurri Barp, Graz, Pellegrino e Carollo 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

