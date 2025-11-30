LIVE Sci alpino Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA | Shiffrin in testa ma Holdener è molto vicina Attesa per le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.18: Moltzan all’intermedio ha un ritardo di 91 centesimi 18.17: Tanti errori per Oehlund che chiude a 3?74 dalla testa ed è 11ma. Ora Moltzan, reduce dalla botta presa ieri per la caduta 18.17. Sbaglia Oehlund ed è a 1?86 dalla testa all’intermedio 18.16: Incide ad ogni curva con le lamine la svizzera Meillard che chiude con un ritardo da 3?69, decimo posto. Qualificazione a rischio? Ora Oehlund 18.16: Ritardo di 2?20 senza errori per Meillard all’intermedio 18.14: perde qualcosa ma è assieme alle altre la svedese Swenn Laon che si inserisce in ottava posizione a 1?26 dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it
