LIVE Sci alpino Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA | Shiffrin in testa Holdener vicina Della Mea si qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.44: Gara interrotta 18.43. Stava ottenendo un buon risultato la austriaca Hoerhager che sbaglia linea nel finale, spigola e cade, restando a terra propri sulla linea del traguardo 18.42: Bella prova della svizzera Christen che riesce ad inserirsi in 13ma posizione con un ritardo di 1?92 18.40: esce dopo tre porte la austriaca Gritsch 18.40 La slovena Bucik Jogan riesce a sopravanzare Peterlini con 3?75 ed è 22ma 18.38: Bene la austriaca Gallhuber che si appoggia bene sulla vaschetta e si inserisce al 13mo posto a 2?04 dalla testa 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Shiffrin in testa, Holdener vicina. Della Mea si qualifica

Scopri altri approfondimenti

A che ora lo sci alpino oggi, startlist slalom femminile Copper Mountain: programma e streaming - Vai su X

Sci, gigante femminile: Robinson in testa nella 1a manche, qualificate Zenere e Della Mea Copper Mountain Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/sci-alpino-coppa-del-mondo-slalom-gigante-femminile-copper-mountain-colorado-g - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Shiffrin in testa ma Holdener è molto vicina. Attesa per le azzurre - 38: Bene la austriaca Gallhuber che si appoggia bene sulla vaschetta e si inserisce ... Da oasport.it

Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming - 2026 si prepara per concludere la prima trasferta nordamericana della stagione. oasport.it scrive

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Copper Mountain: risultati e classifica dello slalom e dello slalom gigante femminile LIVE - Primo appuntamento negli USA per questa stagione di Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Copper Mountain si gareggia nello slalom e nel gigante. Riporta olympics.com