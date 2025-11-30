LIVE Sci alpino Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA | Shiffrin in testa Holdener vicina Della Mea nella seconda manche dalle 21.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.16: Si qualifica la norvegese Stjernesund che è 25ma con un ritardo di 3?56 19.12: Giorgia Collomb è fuori dalla seconda manche, ritardo di 4?85. Non c’è nessun miglioramento per la giovane azzurre che, anzi, va sempre peggio. E’ 40ma 19.10: Lontana dalla zona qualificazione l’azzurra Mondinelli che è 38ma a 4?36 19.08: Inforcata di Escane, l’andorrana Mijares Ruf sbaglia ed è eliminata. Ora Mondinelli 19.08: Eliminata la canadese Alexander 19.06: Questa è la classifica finora: 1 Mikaela Shiffrin USA 52.94 2 Wendy Holdener SUI +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
A che ora lo sci alpino oggi, startlist slalom femminile Copper Mountain: programma e streaming - Vai su X
Sci, gigante femminile: Robinson in testa nella 1a manche, qualificate Zenere e Della Mea Copper Mountain Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/sci-alpino-coppa-del-mondo-slalom-gigante-femminile-copper-mountain-colorado-g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Shiffrin in testa ma Holdener è molto vicina. Attesa per le azzurre - 38: Bene la austriaca Gallhuber che si appoggia bene sulla vaschetta e si inserisce ... Da oasport.it
Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming - 2026 si prepara per concludere la prima trasferta nordamericana della stagione. Lo riporta oasport.it
Coppa del Mondo di Sci LIVE: domenica 30 novembre 2025 lo slalom speciale femminile di Copper Mountain: orari, diretta Tv, lista di partenza, italiane al via - Facebook Twitter Gmail LinkedIn La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue oggi, domenica 30 novembre 2025, a Copper Mountain (Colorado) con lo slalom speciale femminile, uno degli appuntamenti più att ... Secondo discoveryalps.it