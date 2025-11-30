CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.16: Si qualifica la norvegese Stjernesund che è 25ma con un ritardo di 3?56 19.12: Giorgia Collomb è fuori dalla seconda manche, ritardo di 4?85. Non c’è nessun miglioramento per la giovane azzurre che, anzi, va sempre peggio. E’ 40ma 19.10: Lontana dalla zona qualificazione l’azzurra Mondinelli che è 38ma a 4?36 19.08: Inforcata di Escane, l’andorrana Mijares Ruf sbaglia ed è eliminata. Ora Mondinelli 19.08: Eliminata la canadese Alexander 19.06: Questa è la classifica finora: 1 Mikaela Shiffrin USA 52.94 2 Wendy Holdener SUI +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Shiffrin in testa, Holdener vicina. Della Mea nella seconda manche dalle 21.00