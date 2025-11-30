LIVE Sci alpino Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA | Shiffrin davanti ma distacchi ridotti Alle 21.00 la seconda manche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22: Per il momento è tutto, grazaie per averci seguiti e appuntamento alla seconda manche alle 21.00. Buona serata! 19.20. Questa la classifica della prima manche: 1? Mikaela Shiffrin? USA? 52.94 2? Wendy Holdener? SUI? +0.28 3? Katharina Liensberger? AUT? +0.69 4? Lara Colturi? ALB? +0.74 5? Katharina Truppe? AUT? +1.16 6? Camille Rast? SUI? +1.18 7? Emma Aicher? GER? +1.20 8? Anna Swenn Laon? SWE? +1.26 9? Lena Duerr? GER? +1.28 10? Mina Fuerst Holtmann? NOR? +1.50 11? Sara Hector? SWE? +1.71 12? Paula Moltzan? USA? +1.79 13? Eliane Christen? SUI? +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
