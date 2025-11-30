LIVE Sci alpino Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA | Mikaela Shiffrin vuole dominare sulle nevi di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Copper Mountain (USA), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26.  Mikaela Shiffroin va a caccia del tris stagionale in slalom dopo i domini di Levi e Gurgl: chi può battere la statunitense in questa specialità e ssulla neve di casa? Quest’anno le candidate non mancano, anche se la sua rivale diretta, Petra Vlhova continua a non essere della partita per i problemi fisici che la tormentano ormai da quasi due anni. A Coppe Mountain l’attenzione sarà inevitabilmente puntata su Mikaela Shiffrin, tornata ai suoi livelli dopo un’estate finalmente serena e un inverno precedente segnato dall’infortunio di Killington. 🔗 Leggi su Oasport.it

