Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Copper Mountain (USA), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Mikaela Shiffroin va a caccia del tris stagionale in slalom dopo i domini di Levi e Gurgl: chi può battere la statunitense in questa specialità e ssulla neve di casa? Quest'anno le candidate non mancano, anche se la sua rivale diretta, Petra Vlhova continua a non essere della partita per i problemi fisici che la tormentano ormai da quasi due anni. A Coppe Mountain l'attenzione sarà inevitabilmente puntata su Mikaela Shiffrin, tornata ai suoi livelli dopo un'estate finalmente serena e un inverno precedente segnato dall'infortunio di Killington.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Mikaela Shiffrin vuole dominare sulle nevi di casa