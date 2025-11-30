LIVE Sci alpino Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA | Della Mea nelle retrovie Shiffrin davanti ma non può distrarsi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20: tra male e malissimo l’unica italiana in gara, Lara Della Mera che è decima a 1?15. Ha preso 2?20 da McFarlane. Altra giornata disastrosa per l’Italia nello slalom 21.19: Della Mea ha già 38 centesimi di ritardo all’intermedio 21.18: Ritardo di linea per la svedese Aronsson Elfoman che non riesce a raddrizzare la situazione ed è sesta con 87 centesimi di ritardo. Ora Della Mea che ha oltre un secondo di vantaggio su McFarlane 21.18: 9 centesimi di ritardo per Aronsson Elfman all’intermedio 21.17: perde tanto anche la ex campionessa del mondo canadese St-Germain nella parte finale: 75 centesimi di ritardo e terzo posto provvisorio. 🔗 Leggi su Oasport.it
