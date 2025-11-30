LIVE Milano-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Powervolley Milano e l’ Itas Trentino, valido per l’ottava giornata della regular season della Superlega Credem Banca. Parliamo di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento distano solo due punti in classifica, con quella ospite terza con 15 punti mentre quella lombarda è quinta con 13 punti conquistati. La partita non ha una squadra favorita, con Milano che affronta Trento forte di quattro vittorie di fila conquistate nel corso del campionato italiano: i lombardi hanno vinto 3-1 con Monza, 2-3 con Padova, 3-0 con Grottazzolina e 0-3 contro Cisterna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?| SPECIAL GUEST Telecamere della Lega Calcio Serie A a Trento per raccontare il derby di Milano fra Sbertoli e Michieletto # #trentinonelcuore - facebook.com Vai su Facebook
?| SPECIAL GUEST Telecamere della Lega Calcio Serie A a Trento per raccontare il derby di Milano fra Sbertoli e Michieletto # #trentinonelcuore trentinovolley.it/it/news-superl… @SerieA @SerieA_EN Vai su X
Milano-Trento, spettacolo all’Unipol Arena per infiammare l’ottavo turno di Superlega. Perugia attende Cisterna, - Milano campo centrale nella ottava giornata della Superlega che apre una settimana molto importante per il massimo campionato di volley maschile visto che ... Lo riporta oasport.it
SuperLega, domenica trasferta a Milano di Trentino Volley - Alcune note statistiche e curiosità in vista dell’ottavo impegno stagionale in regular season SuperLega Credem Banca dell’Itas Trentino, di scena domenica 30 novembre alle ore 18 ... Secondo ladigetto.it
Cisterna-Milano l'anticipo, Trento-Perugia il big match - Domenica oltre alla sfida fra le due più accreditate pretendenti al titolo, spiccano le sfide Padova- Come scrive corrieredellosport.it