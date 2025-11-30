LIVE Milano-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Powervolley Milano e l’ Itas Trentino, valido per l’ottava giornata della regular season della Superlega Credem Banca. Parliamo di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento distano solo due punti in classifica, con quella ospite terza con 15 punti mentre quella lombarda è quinta con 13 punti conquistati. La partita non ha una squadra favorita, con Milano che affronta Trento forte di quattro vittorie di fila conquistate nel corso del campionato italiano: i lombardi hanno vinto 3-1 con Monza, 2-3 con Padova, 3-0 con Grottazzolina e 0-3 contro Cisterna. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano trento superlega volley 2026 in diretta aggiornamenti in tempo reale

© Oasport.it - LIVE Milano-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live milano trento superlegaMilano-Trento, spettacolo all’Unipol Arena per infiammare l’ottavo turno di Superlega. Perugia attende Cisterna, - Milano campo centrale nella ottava giornata della Superlega che apre una settimana molto importante per il massimo campionato di volley maschile visto che ... Lo riporta oasport.it

live milano trento superlegaSuperLega, domenica trasferta a Milano di Trentino Volley - Alcune note statistiche e curiosità in vista dell’ottavo impegno stagionale in regular season SuperLega Credem Banca dell’Itas Trentino, di scena domenica 30 novembre alle ore 18 ... Secondo ladigetto.it

live milano trento superlegaCisterna-Milano l'anticipo, Trento-Perugia il big match - Domenica oltre alla sfida fra le due più accreditate pretendenti al titolo, spiccano le sfide Padova- Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Milano Trento Superlega