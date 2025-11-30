LIVE Milano-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Powervolley Milano e l’ Itas Trentino, valido per l’ottava giornata della regular season della Superlega Credem Banca. Parliamo di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che al momento distano solo due punti in classifica, con quella ospite terza con 15 punti mentre quella lombarda è quinta con 13 punti conquistati. La partita non ha una squadra favorita, con Milano che affronta Trento forte di quattro vittorie di fila conquistate nel corso del campionato italiano: i lombardi hanno vinto 3-1 con Monza, 2-3 con Padova, 3-0 con Grottazzolina e 0-3 contro Cisterna. 🔗 Leggi su Oasport.it

