CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Milano gioca un primo set coraggioso, riuscendo ad annullare addirittura tre set point a Trento che ha chiuso il parziale solo al quarto tentativo. Da quel momento in poi, non c’è stata partita, con i lombardi che si sono dimostrati troppo confusi e nervosi in campo, rispetto alla squadra di Michieletto e compagni che invece ha giocato sul velluto mostrando la sua miglior pallavolo. 21-25 FINISCE QUI!! VINCE TRENTO!! Ci pensa Michieletto che senza molti fronzoli piazza una diagonale tanto forte quanto vincente, chiudendo un match messo in discussione solo nel finale di primo set ma che poi è stato dominato dai ragazzi di capitan Sbertoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Trento 0-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Michieletto e Ramon guidano la facile vittoria della squadra ospite!