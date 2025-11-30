LIVE Milano-Trento 0-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | l’ingresso di Linqvist regala una speranza ai padroni di casa 14-16
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-18 Mani fuori del finlandese di Milano, terzo punto per lui. 15-18 Grandissima parallela di Ramon che prende in pieno Linqvist. 15-17 Primo tempo di Caneschi! 14-17 Questa volta esce il servizio del finlandese. Time-out chiamato da Trento. 14-16 Linqvist trova addirittura l’ace su Michieletto. 13-16 Invasione fischiata a Trento. 12-16 L’azzurro risponde a modo con una diagonale fantastica. 12-15 Prima palla e primo punto per Lindqvist che vince l’uno contro uno su Michieletto. 11-15 Diagonale di Gabi che viene deviata! 11-14 Flavio viene murato da Lindqvist. 🔗 Leggi su Oasport.it
