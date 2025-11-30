LIVE Milano-Trento 0-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la squadra di Michieletto comanda anche nel terzo set 4-9
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-13 MURO DI RAMON SU REGGERS!! 7-12 Che spettacolo Milano! Michieletto finta l’attacco di seconda e alza la palla a Ramon che chiude la diagonale senza muro!! 7-11 Primo tempo perfetto di Flavio! 7-10 Ace di Caneschi. 6-10 Sbertoli non riesce a difendere il pallonetto avversario. 5-10 Ramon trova la diagonale praticamente senza muro, che confusione nel campo di Milano. 5-9 Primo tempo di Caneschi. Secondo e ultimo time-out per Milano in questo set. 4-9 Pallonetto dalla pipe di Michieletto. Giocatore completo che può contare su tutti i colpi possibili. 4-8 Giocata furba ma vincente di Ramon che spinge il pallone verso Reggers che ci casca e sbaglia la difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
