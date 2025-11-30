LIVE Milano-Trento 0-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli ospiti dominano e vincono 16-25 il secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Michieletto chiude l’azione dopo il secondo tocco lungo di Milano. 1-1 Primo tempo di Flavio! 1-0 Diagonale di Reggens. INIZIA IL TERZO SET!! 16-25 FINISCE IL SECONDO SET! TRENTO SALE DUE A ZEROOO!! Il mani fuori di Gabi regala un altro parziale alla squadra ospite che ha completamente dominato questa fase della gara. 16-24 Invasione a muro dell’Itas Trentino! 15-24 Di Martino sbaglia al servizio, nove set point per Trento. 15-23 Otsuka sfrutta al meglio il fortunato tocco del nastro con la pipe che diventa vincente. 14-23 Pipe di Ramon che continua a macinare punti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
