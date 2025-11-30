LIVE Milano-Trento 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Michieletto e compagni continuano a spingere nel secondo set 8-15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Invasione a muro dell’Itas Trentino! 15-24 Di Martino sbaglia al servizio, nove set point per Trento. 15-23 Otsuka sfrutta al meglio il fortunato tocco del nastro con la pipe che diventa vincente. 14-23 Pipe di Ramon che continua a macinare punti importanti. 14-22 Muro di Michieletto importantissimo su Reggens, che non sembra essere in fiducia. 14-21 Non rientra dentro l’asta il recupero in extremis di Michieletto. 13-21 Pipe di Ramon praticamente indifendibile per Milano. 13-20 Mani fuori di Otsuka! 12-20 Esce il servizio di Caneschi. 12-19 Flavio commette invasione con il tentativo di recuperare la ricezione lunga di Sbertoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
