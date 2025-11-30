LIVE Milano-Trento 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli ospiti sfruttano al meglio la confusione dei lombardi 5-9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mendez non ci sta e chiama challenge. 9-13 Il primo arbitro Curto fischia invasione aerea ai danni di Michieletto. 8-13 Errore al servizio per Milano. 8-12 Faure continua a litigare con la parallela, esce ancora il colpo lungolinea del francese. 7-12 Mani fuori trovato da Reggens. 6-12 Out il primo tempo di Di Martino. 6-11 In rete il servizio di Kreling. 6-10 Primo tempo di Di Martino. 5-10 Esce la parallela di Otsuka, +5 Trento. Time-out per Milano che adesso è un po’ in confusione. 5-9 Reggens colpisce male la diagonale, esce il pallone. 5-8 Ennesimo primo tempo di Trento, questa volta con Flavio. 🔗 Leggi su Oasport.it

