LIVE Milano-Trento 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli ospiti lottando e vincono 24-26 il primo parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Faure subisce il muro a tre di Milano. 0-2 Otsuka sbaglia in ricezione, Bartha ne approfitta e chiude l’azione. 0-1 Primo tempo per Flavio. INIZIA IL SECONDO SET! 24-26 FINISCE IL SET, LO VINCE TRENTO!! Ramon trova il muro della vittoria su Reggers chiudendo un set che si stava complicando per i ragazzi di Mendez. 24-25 Sbertoli cerca e trova il primo tempo di Bartha! Altro set point per Trento, è il quarto. 24-24 REGGERS CON LA DIAGONALE!! Annullato il terzo set point di fila. Di pochissimo, ma la palla è out. Resta un solo set point a Trento che sfrutta il secondo time-out. 🔗 Leggi su Oasport.it

