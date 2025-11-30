LIVE Milano-Trento 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | squadra ospite avanti in un primo set equilibrato 16-19

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-22 Primo tempo di Caneschi. 19-22 Ancora pipe vincente per Michieletto, è sempre affiatata l’intesa con Sbertoli. 19-21 Magia di Kreling che alza un pallone perfetto a Reggens. Il belga chiude la diagonale. 18-21 Torna ad attaccare Faure e lo fa con un’ottima parallela. 18-20 Servizio disastroso di Bartha. 17-20 É proprio Reggens che sbaglia il servizio successivo di Milano. 17-19 Il belga di Milano trova il mani out. Time-out per Milano con Otsuka che forse ha un problema alla caviglia, ma non sembra essere nulla di grave. 16-19 Reggens prova il pallonetto ma Sbertoli lo mura. 🔗 Leggi su Oasport.it

