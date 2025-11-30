LIVE Milano-Trento 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | ottimo inizio della squadra ospite 3-6

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 Anche Flavio trova il primo tempo. 13-14 Primo tempo di Di Martino. 12-14 Pipe di Michieletto!! 12-13 Recine trova un mani fuori molto complesso. 11-13 Anche Reggers sbaglia in battuta. 11-12 In rete il servizio del campione del Mondo Michieletto. 10-12 Parallela imprendibile di Faure. 10-11 Recine spinga la palla sulle mani di Sbertoli e ottiene l’out con il tocco avversario. 9-11 Primo tempo per Bartha. 9-10 Michieletto è costretto ad attaccare una palla difficile, lo aspetta il muro di Milano. 8-10 Anche Caneschi cerca e trova il primo tempo. 7-10 Primo tempo di Flavio che questa volta trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

