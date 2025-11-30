LIVE Milano-Busto Arsizio 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | reazione della Numia che agguanta la parità

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-5 Parallela di Parra. 10-4 Incontenibile la diagonale stretta di Egonu. 9-4 Parallela vincente di Obossa. 9-3 Lunghissimo l’attacco di Obossa. 8-3 Sbaglia anche Obossa dai nove metri. 7-3 Lungo il servizio di Lanier. 7-2 Invalicabile ora il muro di Milano, sempre Danesi a stoppare l’offensiva ospite. 6-2 Tocco morbido di Egonu. 5-2 Errore in battuta di Milano. 5-1 Parallela di Egonu. 4-1 Lanier in diagonale. 3-1 Errore offensivo di Kurtagic. 3-0 Pipe di Battista, ma muro di Danesi! 2-0 Free ball per Milano, ne approfitta Danesi. 1-0 Primo tempo Kurtagic. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano busto arsizio 1 1 a1 volley femminile 2026 in diretta reazione della numia che agguanta la parit224

© Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: reazione della Numia che agguanta la parità

Scopri altri approfondimenti

live milano busto arsizioLIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Lo riporta oasport.it

live milano busto arsizioDove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Riporta oasport.it

Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano - Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Live Milano Busto Arsizio