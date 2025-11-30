LIVE Milano-Busto Arsizio 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | perfetto equilibrio nel primo set 18-18
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-19 Contrasto a rete vinto da Seki. 18-18 Pallonetto spinto di Pietrini che pesca gli ultimi centimetri di campo. 17-18 La diagonale stretta di Parra non rimbalza in campo. 16-18 Bordata in diagonale di Pietrini. 15-18 Ancora Obossa, gli attacchi della UYBA passano tutti da lei. 15-17 Sbaglia la battuta Obossa. 14-17 Battista abbatte le mani del muro casalingo. 14-16 Errore offensivo di Lanier. 14-15 Obossa in diagonale. 14-14 Monster block Danesi! 13-14 Egonu vince il contrasto a rete contro Battista. 12-14 Pallonetto spinto di Obossa che cade in campo, non ne vuole sapere di smetter di far punto la UYBA. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi due appuntamenti importantissimi a Busto Arsizio (VA) e Milano. ECCO TUTTI I DETTAGLI PER PARTECIPARE ? Domenica 30 novembre 2025 | Ore 15.00 BUSTO ARSIZIO (VA) | Biblioteca di Busto Arsizio Presentazione del romanzo "L'orologiai - facebook.com Vai su Facebook
? - ? Domenica 30 novembre, ore 17.00 Allianz Cloud, Milano ? bit.ly/4rlCkHk #TrueLove Vai su X
LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it scrive
Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano - Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Segnala ilgiorno.it