LIVE Milano-Busto Arsizio 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | perfetto equilibrio nel primo set 18-18

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-19 Contrasto a rete vinto da Seki. 18-18 Pallonetto spinto di Pietrini che pesca gli ultimi centimetri di campo. 17-18 La diagonale stretta di Parra non rimbalza in campo. 16-18 Bordata in diagonale di Pietrini. 15-18 Ancora Obossa, gli attacchi della UYBA passano tutti da lei. 15-17 Sbaglia la battuta Obossa. 14-17 Battista abbatte le mani del muro casalingo. 14-16 Errore offensivo di Lanier. 14-15 Obossa in diagonale. 14-14 Monster block Danesi! 13-14 Egonu vince il contrasto a rete contro Battista. 12-14 Pallonetto spinto di Obossa che cade in campo, non ne vuole sapere di smetter di far punto la UYBA. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano busto arsizio 0 0 a1 volley femminile 2026 in diretta perfetto equilibrio nel primo set 18 18

© Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: perfetto equilibrio nel primo set (18-18)

News recenti che potrebbero piacerti

live milano busto arsizioLIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Si legge su oasport.it

live milano busto arsizioDove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it scrive

Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano - Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Live Milano Busto Arsizio